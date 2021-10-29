Панамский канал за 12 месяцев обслужил рекордные 516 миллионов тонн грузов

Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, завершил 2021 финансовый год с рекордным результатом транспортировки грузов — 516,7 миллиона тонн, что на 10% превышает показатели допандемийного 2019 года.

«Панамский канал завершил 2021 финансовый год с рекордом в 516,7 миллиона ​​тонн, что на 8,7% больше по сравнению с 2020 финансовым годом и на 10% выше тоннажа, зафиксированного в 2019 году, последнем перед пандемией», — приводит РИА Новости заявление администрации канала.

По информации администрации, существенный рост тоннажа в 2021 году обусловлен ростом транспортировки сжиженного природного (+31,4%) и нефтяного газа (+18,4%), автомобилей (+15,6%) и насыпных грузов (+11,2%), лидером по объему остаются контейнерные перевозки по каналу (+10,8%).