Forbes: ВВС США нацелили бомбардировщики на уничтожение кораблей России
- AP
- © Airman 1st Class Jacob Skovo, U.S. Air Force
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности. — RT)», — приводит РИА Новости текст статьи.
Отмечается, что этого может быть достаточно для потопления всего флота за один раз.
Помимо того, как отмечает издание, из-за большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять корабли России в любом месте Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.
Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики пролетели над Чёрным морем.