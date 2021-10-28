Forbes: ВВС США нацелили бомбардировщики на уничтожение кораблей России

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Бомбардировщики Военно-воздушных сил Соединённых Штатов B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу по ликвидации кораблей Балтийского и Черноморского флотов России. Об этом сообщает Forbes.
Forbes: ВВС США нацелили бомбардировщики на уничтожение кораблей России
  • AP
  • © Airman 1st Class Jacob Skovo, U.S. Air Force

«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности. — RT)», — приводит РИА Новости текст статьи.

Отмечается, что этого может быть достаточно для потопления всего флота за один раз.

Помимо того, как отмечает издание, из-за большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять корабли России в любом месте Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики пролетели над Чёрным морем.

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