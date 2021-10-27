Шериф заявил, что говорить о выдвижении обвинений в инциденте с Болдуином рано

Шериф округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико Адан Мендоса заявил, что пока рано выдвигать обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке в результате инцидента со стрельбой с участием актёра Алека Болдуина.

Reuters

Об этом сообщает TMZ. «На данном этапе расследования слишком рано говорить что-то о выдвижении обвинений», — сказал он. Мендоса отметил, что актёр в данный момент сотрудничает со следствием. Прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс не исключила выдвижения обвинений против Болдуина. Ранее режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал трагедию на съёмках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина.