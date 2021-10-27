Шериф заявил, что говорить о выдвижении обвинений в инциденте с Болдуином рано
- Reuters
Об этом сообщает TMZ.
«На данном этапе расследования слишком рано говорить что-то о выдвижении обвинений», — сказал он.
Мендоса отметил, что актёр в данный момент сотрудничает со следствием.
Прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс не исключила выдвижения обвинений против Болдуина.
Ранее режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал трагедию на съёмках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина.