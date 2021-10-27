Сообщение об угрозе на рейсе Egypt Air оказалось ложным
- Reuters
«После проведения необходимой проверки безопасности было подтверждено, что угрозы являются ложными», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.
Отмечается, что пассажирам будет предоставлен запасной борт.
Ранее стало известно, что пассажирский самолёт Egypt Air рейсом Каир — Москва возвратился в аэропорт вылета.
Согласно заявлению авиакомпании, самолёт вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлёта.
Отмечается, что причиной возврата стали сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений борта неизвестным лицом.