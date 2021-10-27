Сообщение об угрозе на рейсе Egypt Air оказалось ложным

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Авиакомпания Egypt Air заявила, что поступившее сообщение с угрозами, из-за которого в аэропорт вылета был возвращён рейс Каир — Москва, оказалось ложным.
Сообщение об угрозе на рейсе Egypt Air оказалось ложным
  • Reuters

«После проведения необходимой проверки безопасности было подтверждено, что угрозы являются ложными», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Отмечается, что пассажирам будет предоставлен запасной борт.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт Egypt Air рейсом Каир — Москва возвратился в аэропорт вылета.

Согласно заявлению авиакомпании, самолёт вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлёта.

Отмечается, что причиной возврата стали сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений борта неизвестным лицом.

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