В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против Болсонару в 9 преступлениях

Специальная комиссия сената Бразилии одобрила обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии.

«Результат — семеро против четверых», — цитирует РИА Новости сенатора Омара Асиса, озвучившего итоги голосования.

Болсонару обвиняется в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав.

21 сентября Жаир Болсонару, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страна примет беженцев из Афганистана.