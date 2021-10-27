В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против Болсонару в 9 преступлениях
«Результат — семеро против четверых», — цитирует РИА Новости сенатора Омара Асиса, озвучившего итоги голосования.
Болсонару обвиняется в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав.
21 сентября Жаир Болсонару, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страна примет беженцев из Афганистана.