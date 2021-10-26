Лавров проводит встречу с премьером Норвегии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре проводят встречу.

Как сообщает РИА Новости, встреча проходит в резиденции «Вилла парафина» — представительском особняке правительства Норвегии в закрытом для прессы формате.

Согласно сообщению МИД России, Лавров обсуждает с премьером Норвегии двусторонние отношения, а также международную проблематику в контексте взаимодействия двух стран в Совбезе ООН.

Ранее сообщалось, что Лавров проводит переговоры со своим коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто в Тромсё в рамках 18-й министерской сессии Совета Баренцева / Евроарктического региона.