Песков рассказал о подготовке Путина к участию в саммите АСЕАН

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Российский лидер Владимир Путин готовится к участию в саммите АСЕАН и в Восточноазиатском форуме, которые пройдут 27 и 28 октября соответственно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал о подготовке Путина к участию в саммите АСЕАН
  • AP

«Президент готовится к участию в заседании Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в пленарном заседании четвёртого саммита Россия — АСЕАН», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли показана речь Путина по телевидению, пресс-секретарь отметил, что «это будет зависеть от режима организаторов мероприятия».

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.

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