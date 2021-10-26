Песков рассказал о подготовке Путина к участию в саммите АСЕАН

Российский лидер Владимир Путин готовится к участию в саммите АСЕАН и в Восточноазиатском форуме, которые пройдут 27 и 28 октября соответственно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP