Песков рассказал о подготовке Путина к участию в саммите АСЕАН
- AP
«Президент готовится к участию в заседании Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в пленарном заседании четвёртого саммита Россия — АСЕАН», — заявил Песков.
Отвечая на вопрос о том, будет ли показана речь Путина по телевидению, пресс-секретарь отметил, что «это будет зависеть от режима организаторов мероприятия».
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.