В США произошла стрельба в торговом центре

Короткая ссылка
В торговом центре в американском городе Бойсе, штат Айдахо, произошла стрельба, сообщает полиция города.
В США произошла стрельба в торговом центре
  • AP
  • © Jose Luis Magana

«Полиция реагирует на сообщение о том, что в торговом центре на улице Норт-Милуоки была стрельба», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Отмечается, что ранены шесть человек, один из которых — полицейский.

По итогам инцидента один человек задержан.

Ранее в американском городе Форт-Вэлли (штат Джорджия) в результате стрельбы на студенческой вечеринке один человек скончался и как минимум семь получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить