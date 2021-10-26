В США произошла стрельба в торговом центре

В торговом центре в американском городе Бойсе, штат Айдахо, произошла стрельба, сообщает полиция города.

«Полиция реагирует на сообщение о том, что в торговом центре на улице Норт-Милуоки была стрельба», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Officers are responding to a report of shots fired at the mall on N. Milwaukee. People are asked to avoid the area. More information will be available here as it is confirmed. — Boise PD (@BoisePD) October 25, 2021

Отмечается, что ранены шесть человек, один из которых — полицейский.

По итогам инцидента один человек задержан.

Ранее в американском городе Форт-Вэлли (штат Джорджия) в результате стрельбы на студенческой вечеринке один человек скончался и как минимум семь получили ранения.