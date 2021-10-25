В Сирии перед колонной российской военной полиции взорвалось СВУ

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В Сирии в провинции Деръа перед головным автомобилем колонны российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство. Никто из российских военных не пострадал.
В Сирии перед колонной российской военной полиции взорвалось СВУ
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — заявили в ЦПВС.

Также в центре сообщили, что в результате обстрелов со стороны боевиков позиций правительственных сил Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб погиб один сирийский военный и трое получили ранения.

Ранее террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации.

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