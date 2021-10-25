В Сирии перед колонной российской военной полиции взорвалось СВУ
- AFP
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Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — заявили в ЦПВС.
Также в центре сообщили, что в результате обстрелов со стороны боевиков позиций правительственных сил Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб погиб один сирийский военный и трое получили ранения.
Ранее террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации.