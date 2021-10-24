В ФРГ рассказали о способе «противостоять» Москве на фоне газового кризиса

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Журналист немецкого издания Handelsblatt Кристоф Хервартц описал один из способов «противостояния» России на фоне повышения цен на газ в Европе.

Автор материала утверждает, что странам Евросоюза следует скооперироваться в вопросах приобретения топлива.

«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», — написал Хервартц.

Он отметил, что европейские политики уже рассматривают такую возможность и обсудят это на следующей неделе.

Журналист Handelsblatt подчеркнул, что большую «независимость» Европе от Москвы обеспечит более широкое применение энергии воды, солнца и ветра.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в Евросоюзе намерены изучить вопрос создания стратегических запасов газа. Кроме того, она сообщила о договорённости изучить возможность совместных закупок.

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