Президент Колумбии сравнил задержание лидера «Клана Залива» с арестом Эскобара
«Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 90-е годы. Отониэль был самым опасным наркоторговцем в мире: убийца полицейских, солдат, социальных лидеров, также известен как вербовщик несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости колумбийского государственного лидера.
По словам Дуке, в ходе операции по захвату преступника вёлся обмен информацией со спецслужбами США и Великобритании. В отношении Отониэля действовали международные ордеры на арест.
Президент Колумбии призвал всех членов «Клана Залива» немедленно сдаться властям.
Газета El Tiempo со ссылкой на властей ранее сообщила о задержании главы наркокартеля в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии.
В дальнейшем преступника перевезут в Медельин.