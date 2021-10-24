Президент Колумбии сравнил задержание лидера «Клана Залива» с арестом Эскобара

Удар, нанесённый по сфере незаконного оборота наркотиков в Колумбии путём поимки лидера преступной группировки «Клана Залива» по кличке Отониэль, можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 90-е, заявил президент страны Иван Дуке.

«Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 90-е годы. Отониэль был самым опасным наркоторговцем в мире: убийца полицейских, солдат, социальных лидеров, также известен как вербовщик несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости колумбийского государственного лидера.

По словам Дуке, в ходе операции по захвату преступника вёлся обмен информацией со спецслужбами США и Великобритании. В отношении Отониэля действовали международные ордеры на арест.

Президент Колумбии призвал всех членов «Клана Залива» немедленно сдаться властям.

Газета El Tiempo со ссылкой на властей ранее сообщила о задержании главы наркокартеля в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии.

В дальнейшем преступника перевезут в Медельин.