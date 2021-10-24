Борис Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от COVID-19
«Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму... мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода... Сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение», — приводятся слова британского премьера на сайте правительства.
Джонсон подчеркнул, что вакцины от COVID-19 «спасают жизни» и абсолютно безопасны.
За сутки коронавирусную инфекцию в Великобритании выявили у 44 985 человек, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 734 934.