Борис Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал жителей Соединённого Королевства не откладывать третью прививку от коронавируса после получения приглашения.

«Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму... мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода... Сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение», — приводятся слова британского премьера на сайте правительства.

Джонсон подчеркнул, что вакцины от COVID-19 «спасают жизни» и абсолютно безопасны.

За сутки коронавирусную инфекцию в Великобритании выявили у 44 985 человек, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 734 934.