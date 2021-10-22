«Подозрительным предметом» у штаб-квартиры ООН оказалась коробка с цветами и парфюмерией
Подозрительная коробка у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оказалась заполнена цветами и парфюмерией, сообщает РИА Новости.
- Reuters
Отмечается, что в безопасности коробки удостоверилась полиция.
Движение у штаб-квартиры ООН восстановлено.
Ранее сообщалось, что у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружен подозрительный предмет, движение по Первой авеню перекрыто.
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