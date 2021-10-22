Каскадёр Иншаков прокомментировал ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина
- Reuters
«Это совершенно дикий случай. Есть специальные люди, которые занимаются оружием. Оружие охолощённое, такие варианты исключены. Это может быть, если кто-то подложил боевой ствол и дал человеку в руки», — заявил он в беседе с ФАН.
Кроме того, по мнению Иншакова, Болдуин должен был отдавать себе отчёт в том, что держит в руках оружие. Ему следовало убедиться, что реквизит заряжен холостыми патронами.
Ранее сообщалось, что Алек Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».