Каскадёр Иншаков прокомментировал ЧП на съёмках фильма с участием Болдуина

Каскадёр и актёр Александр Иншаков прокомментировал инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» с участием голливудского актёра Алека Болдуина, который, стреляя из реквизитного оружия, смертельно ранил оператора и травмировал режиссёра.

«Это совершенно дикий случай. Есть специальные люди, которые занимаются оружием. Оружие охолощённое, такие варианты исключены. Это может быть, если кто-то подложил боевой ствол и дал человеку в руки», — заявил он в беседе с ФАН.

Кроме того, по мнению Иншакова, Болдуин должен был отдавать себе отчёт в том, что держит в руках оружие. Ему следовало убедиться, что реквизит заряжен холостыми патронами.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».