МИД России: в НАТО намерены превратить Чёрное море в арену конфронтации

Страны НАТО пытаются превратить Чёрное море в арену военной конфронтации по примеру Балтийского моря. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Сейчас они взялись за Черноморский регион. Мы наблюдаем повышенную активность на территории Болгарии и Румынии, и ведут дело к тому, чтобы и Чёрное море (Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества) превратить в арену военной конфронтации», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Грушко отметил, что такой путь является чрезвычайно опасным, «чреватым рисками военных инцидентов».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении присутствия Североатлантического альянса в Черноморском регионе.