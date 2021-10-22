МИД России: в НАТО намерены превратить Чёрное море в арену конфронтации

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Страны НАТО пытаются превратить Чёрное море в арену военной конфронтации по примеру Балтийского моря. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
МИД России: в НАТО намерены превратить Чёрное море в арену конфронтации
  • AP

«Сейчас они взялись за Черноморский регион. Мы наблюдаем повышенную активность на территории Болгарии и Румынии, и ведут дело к тому, чтобы и Чёрное море (Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества) превратить в арену военной конфронтации», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Грушко отметил, что такой путь является чрезвычайно опасным, «чреватым рисками военных инцидентов».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении присутствия Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

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