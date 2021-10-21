Путин высказался о российской «мягкой силе»

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о российской «мягкой силе».

По его словам, чтобы российская «мягкая сила» была эффективна, в первую очередь нужно «себя уважать».

«Не надо из кожи лезть, чтобы доказывать, что мы хорошие. Не надо этого делать. Вот это самое главное. Относиться с уважением к себе, к своей истории, к своей культуре, и люди к вам потянутся», — заявил он.

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России ещё предстоит поработать над «мягкой силой», но с реальной всё нормально.