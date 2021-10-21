В СДПГ назвали возможные сроки назначения нового канцлера Германии

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Генсек Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что новый канцлер Германии может быть назначен к 6 декабря.
В СДПГ назвали возможные сроки назначения нового канцлера Германии
  • AP

«На неделе святого Николая (с 6 декабря. — RT) Олаф Шольц должен быть избран канцлером», — приводит РИА Новости заявление Клингбайля.

Он также добавил, что к концу ноября ожидается коалиционное соглашение трёх партий: СДПГ, «Зелёных» и Свободной демократической партии Германии.

Ранее социал-демократы, «Зелёные» и Свободная демократическая партия Германии договорились начать коалиционные переговоры для формирования кабинета министров. 

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