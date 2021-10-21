В СДПГ назвали возможные сроки назначения нового канцлера Германии
- AP
«На неделе святого Николая (с 6 декабря. — RT) Олаф Шольц должен быть избран канцлером», — приводит РИА Новости заявление Клингбайля.
Он также добавил, что к концу ноября ожидается коалиционное соглашение трёх партий: СДПГ, «Зелёных» и Свободной демократической партии Германии.
Ранее социал-демократы, «Зелёные» и Свободная демократическая партия Германии договорились начать коалиционные переговоры для формирования кабинета министров.