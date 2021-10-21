В ООН объявили об учреждении фонда экономической помощи Афганистану

Программа развития ООН (ПРООН) объявила об учреждении специального целевого фонда по оказанию экономической помощи населению Афганистана. Об этом заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер.

«Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнёрских целевых фондов ООН с участием многих доноров», — приводит РИА Новости заявление Штайнера.

Он добавил, что это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через организацию на конкретные программы с участием нескольких учреждений.

По словам Штайнера, в Афганистане 97% домохозяйств могут оказаться за чертой бедности к середине будущего года, если не принять конкретные меры помощи с использованием ПРООН.

В 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой ПРООН.