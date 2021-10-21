В ООН объявили об учреждении фонда экономической помощи Афганистану
- Reuters
«Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнёрских целевых фондов ООН с участием многих доноров», — приводит РИА Новости заявление Штайнера.
Он добавил, что это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через организацию на конкретные программы с участием нескольких учреждений.
По словам Штайнера, в Афганистане 97% домохозяйств могут оказаться за чертой бедности к середине будущего года, если не принять конкретные меры помощи с использованием ПРООН.
В 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой ПРООН.