В ООН объявили об учреждении фонда экономической помощи Афганистану

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Программа развития ООН (ПРООН) объявила об учреждении специального целевого фонда по оказанию экономической помощи населению Афганистана. Об этом заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер.
В ООН объявили об учреждении фонда экономической помощи Афганистану
  • Reuters

«Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнёрских целевых фондов ООН с участием многих доноров», — приводит РИА Новости заявление Штайнера.

Он добавил, что это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через организацию на конкретные программы с участием нескольких учреждений.

По словам Штайнера, в Афганистане 97% домохозяйств могут оказаться за чертой бедности к середине будущего года, если не принять конкретные меры помощи с использованием ПРООН.

В 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой ПРООН.

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