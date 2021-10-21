Южная Корея запустила собственную ракету-носитель «Нури»

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Южная Корея запустила свою ракету-носитель «Нури» (KSLV-II), разработка которой велась 12 лет. Как сообщил президент страны Мун Чжэ Ин, ракете удалось подняться на заданную высоту в 700 км, однако вывести макет спутника на орбиту не получилось.
Южная Корея запустила собственную ракету-носитель «Нури»
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

«К сожалению, мы не полностью достигли цели, но мы добились очень похвального достижения при первом запуске», — сказал президент.

В сентябре Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

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