Южная Корея запустила собственную ракету-носитель «Нури»

Южная Корея запустила свою ракету-носитель «Нури» (KSLV-II), разработка которой велась 12 лет. Как сообщил президент страны Мун Чжэ Ин, ракете удалось подняться на заданную высоту в 700 км, однако вывести макет спутника на орбиту не получилось.

Reuters