Южная Корея запустила собственную ракету-носитель «Нури»
Южная Корея запустила свою ракету-носитель «Нури» (KSLV-II), разработка которой велась 12 лет. Как сообщил президент страны Мун Чжэ Ин, ракете удалось подняться на заданную высоту в 700 км, однако вывести макет спутника на орбиту не получилось.
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
«К сожалению, мы не полностью достигли цели, но мы добились очень похвального достижения при первом запуске», — сказал президент.
В сентябре Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки.
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