В Чехии вернули обязательное ношение респираторов в помещении

Короткая ссылка
Власти Чехии в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом приняли решение об ужесточении ряда противоэпидемических мер, в частности, обязательного ношения респираторов в помещениях.
В Чехии вернули обязательное ношение респираторов в помещении
  • AP

«С 25 октября вновь становится обязательным ношение респираторов во всех внутренних помещениях, включая рабочие офисы. С 1 ноября персонал ресторанов и других заведений общепита должен будет контролировать у гостей документы о вакцинировании или перенесённой болезни», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава Чехии Адама Войтеха.

Он отметил, что за прошедшие сутки число новых больных коронавирусом в республике возросло вдвое по сравнению с тем же днём на минувшей неделе.

По его словам, прогноз по дальнейшему распространению COVID-19 неутешительный. 

Ранее сообщалось, что в Чехии выявили 3246 случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель заболеваемости COVID-19 в стране с апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить