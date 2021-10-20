В Чехии вернули обязательное ношение респираторов в помещении

Власти Чехии в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом приняли решение об ужесточении ряда противоэпидемических мер, в частности, обязательного ношения респираторов в помещениях.

«С 25 октября вновь становится обязательным ношение респираторов во всех внутренних помещениях, включая рабочие офисы. С 1 ноября персонал ресторанов и других заведений общепита должен будет контролировать у гостей документы о вакцинировании или перенесённой болезни», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава Чехии Адама Войтеха.

Он отметил, что за прошедшие сутки число новых больных коронавирусом в республике возросло вдвое по сравнению с тем же днём на минувшей неделе.

По его словам, прогноз по дальнейшему распространению COVID-19 неутешительный.

Ранее сообщалось, что в Чехии выявили 3246 случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель заболеваемости COVID-19 в стране с апреля.