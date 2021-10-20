В НАТО заявили, что министры обороны альянса сделают выводы по Афганистану

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО собираются изучить полученные альянсом в Афганистане уроки на предстоящей встрече 21—22 октября.
В НАТО заявили, что министры обороны альянса сделают выводы по Афганистану
  • Reuters

«Важно, чтобы мы обдумали наши действия в Афганистане за эти годы. Мы начали тщательный и объективный анализ, а завтра министры (стран альянса. — RT) впервые будут иметь возможность приступить к изучению полученных уроков», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что министры обороны собираются обсудить то, как не допустить превращения Афганистана в безопасное пристанище для террористов. 

Ранее сообщалось, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.

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