В НАТО заявили, что министры обороны альянса сделают выводы по Афганистану
- Reuters
«Важно, чтобы мы обдумали наши действия в Афганистане за эти годы. Мы начали тщательный и объективный анализ, а завтра министры (стран альянса. — RT) впервые будут иметь возможность приступить к изучению полученных уроков», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что министры обороны собираются обсудить то, как не допустить превращения Афганистана в безопасное пристанище для террористов.
Ранее сообщалось, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.