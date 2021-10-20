В Госдепе высказались о переговорах Мадуро с оппозицией

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал, что ставит личные интересы выше интересов народа страны, прервав переговоры с оппозицией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Госдепе высказались о переговорах Мадуро с оппозицией
  • AP
  • © Ariana Cubillos

«Я считаю весьма прискорбным тот факт, что режим Мадуро отказался от участия в переговорах [с оппозицией] в Мексике, но я думаю, это также свидетельствует о том, что, к сожалению, Мадуро ставит собственные интересы выше интересов венесуэльского народа», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво.

По его словам, Мадуро поставил интересы одного человека выше интересов всех людей Венесуэлы.

Ранее Николас Мадуро заявил, что Вооружённые силы Венесуэлы в ближайшее время приступят к проведению манёвров.

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