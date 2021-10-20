В Госдепе высказались о переговорах Мадуро с оппозицией
- AP
- © Ariana Cubillos
«Я считаю весьма прискорбным тот факт, что режим Мадуро отказался от участия в переговорах [с оппозицией] в Мексике, но я думаю, это также свидетельствует о том, что, к сожалению, Мадуро ставит собственные интересы выше интересов венесуэльского народа», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво.
По его словам, Мадуро поставил интересы одного человека выше интересов всех людей Венесуэлы.
Ранее Николас Мадуро заявил, что Вооружённые силы Венесуэлы в ближайшее время приступят к проведению манёвров.