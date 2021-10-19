В Техасе более 20 человек пережили крушение пассажирского самолёта

Пассажирский самолёт McDonnell Douglas разбился в американском штате Техас рядом с Хьюстоном, на борту находились 18 пассажиров и трое членов экипажа, все они выжили.

Об этом сообщает KPRC.

По предварительным данным, самолёт упал после того, как начал взлетать и не смог набрать высоту, на месте крушения возник пожар. Всем людям удалось покинуть самолёт, двоих увезли экстренные службы.

«Каждый раз, когда самолёт не может приземлиться на взлётно-посадочной полосе, как положено, мы ожидаем худшего и надеемся на лучшее. Сегодня мы совершенно точно получили наилучший исход, на который можно было надеяться», — заявил окружной директор службы экстренной помощи Тим Гибсон.

Из-за аварии было отключено электричество в 1806 домах, находившихся недалеко от места падения самолёта, позднее энергоснабжение восстановили.

#Breaking update: 19 passengers and 3 crew members are okay. We are told one person has a minor injury. Fire is under control. The @FAANews says MD-80 rolled into a fence and caught fire in a field. Everyone on board was able to evacuate safely. #khou11pic.twitter.com/o1h919Wlqn — Cheryl Mercedes (@CMercedesKHOU) October 19, 2021

Ранее экипаж и пассажиры были благополучно эвакуированы с борта самолёта, который загорелся при взлёте в аэропорту американского города Атлантик-Сити.