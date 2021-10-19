Facebook выплатит почти $5 млн штрафа по делу о дискриминации

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Компания Facebook в рамках дела о дискриминации согласилась выплатить штраф в размере $4,75 млн и около $9,5 млн пострадавшим. Об этом сообщает Минюст США.
Facebook выплатит почти $5 млн штрафа по делу о дискриминации
  • Reuters

«В рамках соглашения Facebook выплатит штраф в размере $4,75 млн и до $9,5 млн имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации и обучит своих сотрудников антидискриминационным требованиям», —говорится в сообщении.

Претензии Минюста США касаются политики компании, которая, по данным ведомства, отказывалась нанимать на работу беженцев, отдавая предпочтения обладателям временных виз.

В ведомстве отметили, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.

«Facebook не стоит выше закона и должен соблюдать федеральные законы о гражданских правах нашей страны, которые запрещают дискриминационную практику при найме на работу», — заявила сотрудник Отдела гражданских прав Министерства юстиции Кристен Кларк.

Ранее в России приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей за отказ от удаления противоправного контента.

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