Facebook выплатит почти $5 млн штрафа по делу о дискриминации
- Reuters
«В рамках соглашения Facebook выплатит штраф в размере $4,75 млн и до $9,5 млн имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации и обучит своих сотрудников антидискриминационным требованиям», —говорится в сообщении.
Претензии Минюста США касаются политики компании, которая, по данным ведомства, отказывалась нанимать на работу беженцев, отдавая предпочтения обладателям временных виз.
В ведомстве отметили, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.
«Facebook не стоит выше закона и должен соблюдать федеральные законы о гражданских правах нашей страны, которые запрещают дискриминационную практику при найме на работу», — заявила сотрудник Отдела гражданских прав Министерства юстиции Кристен Кларк.
Ранее в России приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей за отказ от удаления противоправного контента.