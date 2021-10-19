Disney перенёс даты выхода шести фильмов

Disney перенёс даты выхода пяти фильмов Marvel и сиквела «Индиана Джонс» на более поздние сроки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз компании.

Премьера пятой части саги об Индиане Джонсе перенесена на июнь 2023 года.

Выход фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» состоится в ноябре 2022 года.

Оба фильма находятся на стадии съёмки, отмечается в сообщении.

Выход ряда других фильмов студии Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Марвелы» — также отложен на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney по факту нарушения контракта.