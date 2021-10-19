Disney перенёс даты выхода шести фильмов

Короткая ссылка
Disney перенёс даты выхода пяти фильмов Marvel и сиквела «Индиана Джонс» на более поздние сроки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз компании.
Disney перенёс даты выхода шести фильмов
  • © AP Photo/Richard Drew

Премьера пятой части саги об Индиане Джонсе перенесена на июнь 2023 года.

Выход фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» состоится в ноябре 2022 года.

Оба фильма находятся на стадии съёмки, отмечается в сообщении.

Выход ряда других фильмов студии Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Марвелы» — также отложен на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney по факту нарушения контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить