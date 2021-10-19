Disney перенёс даты выхода шести фильмов
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Премьера пятой части саги об Индиане Джонсе перенесена на июнь 2023 года.
Выход фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» состоится в ноябре 2022 года.
Оба фильма находятся на стадии съёмки, отмечается в сообщении.
Выход ряда других фильмов студии Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Марвелы» — также отложен на несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney по факту нарушения контракта.