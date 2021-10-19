Премьеру Польши сделали замечание за длинную речь на сессии Европарламента

Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому сделали замечание за слишком длинное выступление на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Моравецкий превысил временной лимит в десять минут на выступление, несмотря на ряд замечаний со стороны председателя заседания.

Общее время выступления польского премьера составило около 35 минут, что вызвало возмущение со стороны депутатов.

«Я должен сказать, что вам было выделено достаточно времени на выступление, соблюдение времени выступлений — это проявление уважения к Европарламенту», — цитирует РИА Новости обращение председателя заседания к Моравецкому.

Ранее на телеканале «Россия 24» рассказали о выступлении главы Минобороны Польши Томаша Семоняка. Выступая с докладом по количеству призывников, он перепутал микрофон с лампочкой, которая подсвечивает текст, и направил её себе в лицо.