Вице-премьер России Оверчук заявил, что ситуация с газом в Европе обсуждалась с США

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В рамках встреч в Госдепе США и в Совете национальной безопасности до американской стороны была доведена позиция России о причинах газового кризиса в Европе, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Вице-премьер России Оверчук заявил, что ситуация с газом в Европе обсуждалась с США
  • РИА Новости

«Об этом мы говорили и с (замгоссекретаря США Уэнди. — RT) Шерман, и с (советником президента по нацбезопасности Джейком. — RT) Салливаном. И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин того, что сегодня произошло в Европе на газовом рынке», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По словам Оверчука, в Вашингтоне заверили делегатов в заинтересованности в «стабильной Европе» и призвали Россию наращивать поставки газа в Европу.

«Нас призывают продавать газ в Европу и говорят о том, что «если вы будете продавать газ в Европу, то вы пошлёте чёткий сигнал, что не используете газ в качестве оружия». Но мы и так его никогда не использовали в качестве оружия», — пояснил вице-премьер России.

Ранее Оверчук назвал отличной свою встречу в Госдепартаменте, где его приняла первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Российский вице-премьер возглавил делегацию России на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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