Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Греции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 возле побережья Греции. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Эпицентр землетрясения находился в 298 км к востоку от города Ираклион.
Очаг был расположен на глубине 60 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Камчатки.
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