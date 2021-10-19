Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Греции

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 возле побережья Греции. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 298 км к востоку от города Ираклион.

Очаг был расположен на глубине 60 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Камчатки.