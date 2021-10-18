Владимир Лукин назвал Колина Пауэлла одним из самых способных людей в американской политике

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Заместитель председателя Госдумы III созыва, бывший посол России в США Владимир Лукин поделился воспоминаниями о бывшем госсекретаре США Колине Пауэлле.
Владимир Лукин назвал Колина Пауэлла одним из самых способных людей в американской политике
  • © AP Photo/Sait Serkan Gurbuz

«Колин Пауэлл — один из самых способных людей в американской политике, дипломатии и в военных делах. Он прошёл все службы американской военной лестницы и получил главный военный чин Соединённых Штатов, став руководителем Объединённой группы начальников штабов», — заявил Лукин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в качестве профессионального военного Пауэлл завоевал высокую репутацию.

Лукин отметил, что неоднократно встречался с Пауэллом и в Вашингтоне, и в Москве.

«У нас сложились очень хорошие, я бы даже сказал, партнёрские отношения. И в качестве посла, и в качестве председателя комитета по международным делам Думы я постоянно стремился с ним встретиться, узнать его точку зрения. Только человек, который мыслит широко, рациональными и глобальными категориями, мог иметь такую карьеру», — рассказал он.

Ранее экс-начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о Пауэлле.

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