Джордж Буш — младший выразил соболезнования семье Пауэлла

Экс-президент США Джордж Буш — младший выразил соболезнования семье скончавшегося Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря Соединённых Штатов.

«Лора (жена Буша. — RT) и я глубоко опечалены смертью Колина Пауэлла», — говорится в заявлении Буша, опубликованного телеканалом C-SPAN в Twitter.

Бывший американский лидер от имени своей семьи выразил соболезнования родственникам Пауэлла.

Экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах к настоящему времени выявлено более 44,9 млн случаев инфицирования COVID-19, скончались 724 323 пациента.