Джордж Буш — младший выразил соболезнования семье Пауэлла
- Reuters
«Лора (жена Буша. — RT) и я глубоко опечалены смертью Колина Пауэлла», — говорится в заявлении Буша, опубликованного телеканалом C-SPAN в Twitter.
Бывший американский лидер от имени своей семьи выразил соболезнования родственникам Пауэлла.
Экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах к настоящему времени выявлено более 44,9 млн случаев инфицирования COVID-19, скончались 724 323 пациента.