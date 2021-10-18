Джордж Буш — младший выразил соболезнования семье Пауэлла

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Экс-президент США Джордж Буш — младший выразил соболезнования семье скончавшегося Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря Соединённых Штатов.
Джордж Буш — младший выразил соболезнования семье Пауэлла
  • Reuters

«Лора (жена Буша. — RT) и я глубоко опечалены смертью Колина Пауэлла», — говорится в заявлении Буша, опубликованного телеканалом C-SPAN в Twitter.

Бывший американский лидер от имени своей семьи выразил соболезнования родственникам Пауэлла.

Экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах к настоящему времени выявлено более 44,9 млн случаев инфицирования COVID-19, скончались 724 323 пациента.

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