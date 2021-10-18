В госучреждениях Египта будут требовать обязательной вакцинации

В Египте с 15 ноября будут требовать от непривитых госслужащих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для прохода на рабочее место.

«Не прошедшие вакцинацию госслужащие не смогут попасть на работу с 15 ноября, либо должны будут проходить ежедневное ПЦР-тестирование (на COVID-19). С 1 декабря вход в госучреждения без иммунизации будет закрыт и для частных лиц», — приводит ТАСС сообщение комитета по коронавирусу при правительстве страны.

С начала пандемии прихожанам разрешили пользоваться умывальнями при мечетях для совершения омовений перед молитвой.

Ранее сообщалось, что Брюссель ввёл ковид-пропуска для доступа в общественные места.