Консульский отдел посольства России в Албании выясняет детали гибели четверых россиян

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Консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства гибели четверых россиян в сауне. Об этом сообщили РИА Новости в дипломатической миссии. Также дипломаты пытаются связаться с родственниками погибших.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет детали гибели четверых россиян
  • AP

«Консульский отдел работает по этому вопросу», — сказали агентству.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая.

Предположительно они умерли от удушья.

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