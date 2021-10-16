Консульский отдел посольства России в Албании выясняет детали гибели четверых россиян
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства гибели четверых россиян в сауне. Об этом сообщили РИА Новости в дипломатической миссии. Также дипломаты пытаются связаться с родственниками погибших.
- AP
«Консульский отдел работает по этому вопросу», — сказали агентству.
По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая.
Предположительно они умерли от удушья.
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