В США пока не определились с участием во встрече по Афганистану в Москве

Госдеп пока не подтверждает участие представителей США во встрече в Москве по Афганистану, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы приняли во внимание предстоящую сессию в Москве, но пока не можем со своей стороны подтвердить какие-либо встречи или участие», — цитирует РИА Новости слова Прайса на брифинге.

По его словам, у США есть совпадение интересов со странами, подобными России, в вопросе Афганистана.

Он добавил, что ранее американская сторона находила формат «расширенной тройки» полезным.

Ранее директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил, что Россия ждёт от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах по Афганистану в Москве.