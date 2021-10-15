Глава Евросовета и Си Цзиньпин договорились о проведении саммита ЕС — Китай

Глава Европейского совета Шарль Мишель договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о проведении саммита ЕС — КНР.

Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня я разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. Договорились провести саммит ЕС — Китай и укрепить наш диалог», — написал глава Евросовета.

Он подчеркнул, что диалог между двумя сторонами «по-прежнему имеет решающее значение».

Ранее появилась информация о том, что Шарль Мишель в пятницу, 15 октября, проведёт телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.