Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны получать российское гражданство
- AP
В ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, глава внешнеполитического ведомства заявил, что в России хотят реализовать шаг, касающийся гражданства детей в смешанных браках.
«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, прошла пленарная дискуссия «Русский мир и вызовы современности».
Ведущим был министр иностранных дел России Сергей Лавров. RT вёл прямую трансляцию.