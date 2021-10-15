Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны получать российское гражданство

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дети, которые родились в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство независимо от страны рождения.
Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны получать российское гражданство
  • AP

В ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, глава внешнеполитического ведомства заявил, что в России хотят реализовать шаг, касающийся гражданства детей в смешанных браках.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, прошла пленарная дискуссия «Русский мир и вызовы современности».

Ведущим был министр иностранных дел России Сергей Лавров. RT вёл прямую трансляцию.

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