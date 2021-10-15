Путин заявил, что не нужно торопиться с официальным признанием правительства талибов

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Понимание необходимости взаимодействовать с представителями радикального движения «Талибан»* есть, но не стоит торопиться с их официальным признанием. Такое мнение выразил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил, что не нужно торопиться с официальным признанием правительства талибов
  • AP

Об этом Путин заявил в ходе заседании Совета глав государств СНГ.

«Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия будет обсуждать данный вопрос со странами СНГ.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей «Талибана» принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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