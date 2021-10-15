Южная Корея продлила правила социального дистанцирования на две недели

Правительство Южной Кореи приняло решение продлить действующие в стране правила социального дистанцирования еще на 14 дней.

Об этом заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём.

Распоряжение вступает в силу с 18 октября. При этом на фоне того, что число вакцинированных граждан приближается к 70%, ряд карантинных правил будет смягчен, отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее более 90% совершеннолетних граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса. Обе дозы вакцины получили около 70% взрослого населения.