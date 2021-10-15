Секретариат ООН направит трех экспертов на выборы в Венесуэлу
- Reuters
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«Команда из трех экспертов будет направлена в страну в ноябре, чтобы следить за избирательным процессом и представить генеральному секретарю независимый внутренний отчет о проведении выборов», — приводит ТАСС сообщение секретариата организации.
В секретариате ООН отметили, что эксперты направляются по запросу Национального избирательного совета Венесуэлы и не являются наблюдателями.
Они не могут делать оценочных публичных заявлений относительно организации выборов и их результатов.
Выборы пройдут 21 ноября.