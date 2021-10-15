Секретариат ООН направит трех экспертов на выборы в Венесуэлу

Секретариат ООН направит на региональные и муниципальные выборы в Венесуэле в ноябре трех делегатов.

«Команда из трех экспертов будет направлена в страну в ноябре, чтобы следить за избирательным процессом и представить генеральному секретарю независимый внутренний отчет о проведении выборов», — приводит ТАСС сообщение секретариата организации.

В секретариате ООН отметили, что эксперты направляются по запросу Национального избирательного совета Венесуэлы и не являются наблюдателями.

Они не могут делать оценочных публичных заявлений относительно организации выборов и их результатов.

Выборы пройдут 21 ноября.