Глава Всемирного банка прокомментировал переговоры с вице-премьером Оверчуком

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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что провёл в Вашингтоне информативные переговоры с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
Глава Всемирного банка прокомментировал переговоры с вице-премьером Оверчуком
  • Reuters
  • © Ludovic Marin

«Сегодня днем я был рад приветствовать вице-премьера РФ Алексея Оверчука во Всемирном банке. Мы провели информативные переговоры по ряду вопросов», — написал Мэлпас в Twitter.

Во Всемирном банке отметили, что Мэлпас приветствовал взгляды Оверчука на «новый подход к оценке инвестиционного и бизнес-климата» в мире.

Стороны обсудили борьбу с изменением климата, реформы в энергетическом секторе, а также тему помощи бедным странам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Алексей Оверчук назвал отличной свою встречу в Госдепартаменте, где его приняла первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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