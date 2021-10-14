Замгоссекретаря США Шерман рассказала о встрече с российским вице-премьером Оверчуком

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман высказалась о встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня у нас с вице-премьером России Алексеем Оверчуком состоялась продуктивная встреча. США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с Россией, призывая при этом Москву к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности», — отметила Шерман.

Ранее Оверчук назвал отличной свою встречу в Госдепартаменте, где его приняла Шерман.