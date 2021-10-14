Генсек НАТО осудил нападение мужчины с луком в Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение вооружённого луком мужчины в Норвегии, призвав к совместным международным усилиям по борьбе с ненавистью и насилием. Об этом он написал в Twitter.

«Шокирующие новости из Конгсберга, Норвегия. Мои мысли с жертвами и теми, кто потерял своих близких. Мы должны вместе противостоять ненависти и насилию», — написал Столтенберг.

Пост с соболезнованиями также опубликовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он осудил «жестокое нападение» и выразил соболезнования семьям погибших.

В результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Конгсберге погибли пять человек.

Нападавший задержан.

Полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге терактом.