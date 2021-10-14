Генсек НАТО осудил нападение мужчины с луком в Норвегии
- Reuters
«Шокирующие новости из Конгсберга, Норвегия. Мои мысли с жертвами и теми, кто потерял своих близких. Мы должны вместе противостоять ненависти и насилию», — написал Столтенберг.
Пост с соболезнованиями также опубликовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Он осудил «жестокое нападение» и выразил соболезнования семьям погибших.
В результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Конгсберге погибли пять человек.
Нападавший задержан.
Полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге терактом.