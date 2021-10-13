Козак: Нуланд подтвердила необходимость согласования статуса Донбасса

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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал прошедшие переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд.
Козак: Нуланд подтвердила необходимость согласования статуса Донбасса
  • РИА Новости

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии (или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины) существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», — цитирует РИА Новости Козака.

Как отмечается, стороны договорились о продолжении взаимных консультаций.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.

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