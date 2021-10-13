Козак: Нуланд подтвердила необходимость согласования статуса Донбасса
- РИА Новости
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии (или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины) существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», — цитирует РИА Новости Козака.
Как отмечается, стороны договорились о продолжении взаимных консультаций.
Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.