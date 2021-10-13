В МЭА заявили об уменьшении доступности электричества в мире из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«В период с 2015 по 2019 годы численность мирового населения, не имеющего доступа к электричеству для приготовления пищи, сокращалась в среднем на 2% в год... Однако в период с 2019 по 2021 год оно увеличилось на 30 миллионов человек (чуть более 1%)», — отмечается в докладе.
Отмечается, что вместе с этим порядка 50 млн человек в развивающихся азиатских и африканских странах также пришлось вернуться к использованию твёрдого биотоплива: дрова, пеллеты, получаемые из древесных опилок или коры, и т.д. для приготовления еды.
Ранее Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций страны в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.