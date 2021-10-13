В МЭА заявили об уменьшении доступности электричества в мире из-за COVID-19

Короткая ссылка
Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило доклад, в котором говорится, что численность населения мира без доступа к электричеству из-за COVID-19 выросла на 30 млн человек.
В МЭА заявили об уменьшении доступности электричества в мире из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«В период с 2015 по 2019 годы численность мирового населения, не имеющего доступа к электричеству для приготовления пищи, сокращалась в среднем на 2% в год... Однако в период с 2019 по 2021 год оно увеличилось на 30 миллионов человек (чуть более 1%)», — отмечается в докладе.

Отмечается, что вместе с этим порядка 50 млн человек в развивающихся азиатских и африканских странах также пришлось вернуться к использованию твёрдого биотоплива: дрова, пеллеты, получаемые из древесных опилок или коры, и т.д. для приготовления еды.

Ранее Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций страны в связи с нехваткой топлива. Позднее электросеть страны вернулась к нормальной работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить