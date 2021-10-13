Брат экс-президента Алжира получил тюремный срок за коррупцию

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Суд Алжира вынес приговор брату экс-президента страны Абдельазизу Бутефлику Саиду по обвинению в коррупции — ему вменяют наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Брат экс-президента Алжира получил тюремный срок за коррупцию
  • Reuters
  • © Louafi Larbi

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд постановил заключить на шесть лет экс-главы Минюста Алжира Тайебу Луху по делу о злоупотреблении служебным положением.

В сентябре 2019 года брат Бутефлики и ряд соратников бывшего президента страны были приговорены по решению суда к тюремному заключению на длительный срок за участие в заговоре против армии и государства. В прошлом году суд постановил заключить на 18 лет крупнейшего алжирского предпринимателя Али Хаддада, которого считали приближённым к Бутефлике. Его обвинили в незаконном получении льгот при выплате таможенных пошлин и операциях с недвижимостью.

Абдельазиз Бутефлика вынужден был досрочно подать в отставку 2 апреля 2019 года после народных протестов. Он скончался в возрасте 84 лет в сентябре 2021 года.

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