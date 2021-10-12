В Нижнем Новгороде открыли памятный знак в честь словацкого политика Дубчека

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В нижегородском парке Славы открыли памятный знак в честь лидера чехословацкой Компартии, одного из главных героев Пражской весны Александра Дубчека. Об этом сообщает ТАСС.
В Нижнем Новгороде открыли памятный знак в честь словацкого политика Дубчека
  • Александр Дубчек
  • AP

«Для меня является большой честью, что я сегодня могу здесь с вами встретиться и вместе отметить очень важный юбилей в словацкой и чешской истории, а именно — сотую годовщину со дня рождения одного из самых важных словацких политиков, самых выдающихся — господина Александра Дубчека», — заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок в ходе церемонии.

Он отметил, что Дубчек пять лет прожил в Нижнем Новгороде и учился в одной из местных школ.

По его словам, также в память о политике в парке был высажен дуб.

Первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии Александр Дубчек в 1968 году предпринял попытку проведения в ЧССР масштабных реформ.

В августе 1968 года в страну были введены войска стран Варшавского договора (СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии), после чего Дубчек был смещён со своего поста и до выхода на пенсию работал в системе лесного хозяйства.

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