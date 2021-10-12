Главы МИД России и Индии обсудили ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманиам Джайшанкар на полях переговоров глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

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«Обсуждались... международные и региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, стороны поговорили о сотрудничестве в ШОС и обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. По итогам встречи главы ведомств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию российско-индийских контактов. В сентябре сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудит с руководством Индии ситуацию в Афганистане.