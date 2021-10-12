Премьер Норвегии анонсировала отставку правительства страны
- © Gorm Kallestad/NTB via AP
«Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня на заседании Государственного совета я подам заявление об отставке правительства», — говорится в сообщении Сульберг на сайте правительства.
Рабочая партия победила на выборах в парламент Норвегии, набрав 26,3% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,4% голосов.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц ушёл в отставку на фоне расследования прокуратуры по делу о коррупции.