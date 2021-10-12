В Бразилии за сутки зафиксировали более шести тысяч случаев коронавируса

В Бразилии число случаев заболевания COVID-19 увеличилось за сутки на 6918 и достигло 21 582 738.

Reuters

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бразилии. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране достигло 601 213. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заболел коронавирусом.