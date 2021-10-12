В Бразилии за сутки зафиксировали более шести тысяч случаев коронавируса
В Бразилии число случаев заболевания COVID-19 увеличилось за сутки на 6918 и достигло 21 582 738.
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бразилии.
Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране достигло 601 213.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заболел коронавирусом.
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