Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве

Короткая ссылка
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник, 11 октября, прибыла с визитом в Москву, отметила, что наслаждается бабьим летом в столице.
Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве
  • AP

Слова Нуланд в своём Twitter привёл пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

«Заместитель госсекретаря Нуланд: «Наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», — говорится в сообщении.

В следующем твите отмечается, что она посетила музей современного искусства «Гараж».

Ранее Нуланд заявила, что основной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения.

У Нуланд будут основные переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить