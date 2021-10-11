Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник, 11 октября, прибыла с визитом в Москву, отметила, что наслаждается бабьим летом в столице.

Слова Нуланд в своём Twitter привёл пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

«Заместитель госсекретаря Нуланд: «Наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», — говорится в сообщении.

Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 11, 2021

В следующем твите отмечается, что она посетила музей современного искусства «Гараж».

Ранее Нуланд заявила, что основной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения.

У Нуланд будут основные переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.