В Испании попросили Мексику вернуть останки конкистадора Кортеса

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Власти испанского города Медельин направили послу Мексики в Испании письмо с просьбой вернуть на родину останки конкистадора Эрнана Кортеса.
В Испании попросили Мексику вернуть останки конкистадора Кортеса
  • AP

Как пишет El Mundo, мэр города Валентин Поса выразил обеспокоенность в связи с «нерадостными» новостями из Мексики.

«Нам бы больше всего хотелось с уважением отнестись к желанию испанского конкистадора и оставить его останки покоиться на американском континенте», — написал он.

Однако, по словам мэра, останки в Мексике могут быть осквернены, поэтому их было бы предпочтительнее перенести в его родной город — Медельин.

Письмо было приурочено ко Дню испанской нации, который отмечается 12 октября — в день открытия Америки Христофором Колумбом.

Ранее власти столицы Мексики заявили, что статую Христофора Колумба в Мехико заменят на изваяние женщины из народа ольмеков.

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